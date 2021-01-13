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    • 13.01.2021 13:57
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    13 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,34 oranında yükselerek 23,82'den işlem gördü. 13 Ocak 2021 Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    13 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel 23,82 22,40 6,34
    Borusan Mannesmann 35,80 33,72 6,17
    Kordsa Teknik Tekstil 17,30 16,38 5,62
    Ford Otosan 166,90 158,60 5,23
    Konya Çimento 1.281,80 1.218,30 5,21
    Otokar 430,30 409,90 4,98
    Doğan Holding 3,66 3,52 3,98
    Enka İnşaat 9,25 8,94 3,47
    Tekfen Holding 19,18 18,60 3,12
    Akiş GMYO 3,70 3,60 2,78
    Türk Traktör 187,40 182,70 2,57
    Türk Hava Yolları 13,15 12,86 2,26
    Turkcell 17,06 16,69 2,22
    Anadolu Efes 27,02 26,50 1,96
    Ege Endüstri 1.782,10 1.748,00 1,95
    Anadolu Grubu Holding 28,24 27,78 1,66
    Şişe Cam 7,76 7,64 1,57
    Ereğli Demir Çelik 15,34 15,12 1,46
    Tat Gıda 11,25 11,09 1,44
    TAV Havalimanları 22,22 21,94 1,28

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Koza Madencilik 16,73 17,31 -3,35
    Brisa 22,18 22,66 -2,12
    Selçuk Ecza Deposu 13,56 13,78 -1,60
    Hektaş 26,04 26,44 -1,51
    Gübre Fabrikaları 66,30 67,30 -1,49
    Petkim 5,23 5,29 -1,13
    Aksigorta 9,56 9,66 -1,04
    İndeks Bilgisayar 19,89 20,08 -0,95
    Ülker Bisküvi 23,98 24,20 -0,91
    Tofaş Oto Fabrikası 38,50 38,80 -0,77
    Alarko Holding 9,42 9,48 -0,63
    Net Holding 3,47 3,49 -0,57
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,89 1,90 -0,53
    Eczacıbaşı İlaç 7,66 7,70 -0,52
    İpek Doğal Enerji 13,59 13,66 -0,51
    Sasa Polyester 23,80 23,92 -0,50
    Aksa Enerji 8,19 8,23 -0,49
    Çemtaş 16,24 16,31 -0,43
    Koza Altın 118,50 119,00 -0,42
    Akçansa 18,81 18,89 -0,42

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.128 0,95
    BIST SINAİ 2.521 0,82
    BIST GIDA, İÇECEK 2.184 0,31
    BIST TEKSTIL, DERİ 917 1,56
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.160 -0,09
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.911 -0,46
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.982 0,50
    BIST METAL ANA 4.446 1,28
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.767 2,70
    BIST MADENCİLİK 1.687 -1,26
    BIST HİZMETLER 1.255 0,90
    BIST ELEKTRİK 91 -0,78
    BIST ULAŞTIRMA 1.757 1,62
    BIST TURİZM 341 0,36
    BIST TİCARET 3.756 0,19
    BIST İLETİŞİM 434 2,01
    BIST SPOR 1.084 -0,93
    BIST İNŞAAT 1.782 2,79
    BIST MALİ 1.643 0,51
    BIST BANKA 1.611 0,23
    BIST SİGORTA 6.512 0,46
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 983 0,07
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.376 0,83
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 698 0,56
    BIST TEKNOLOJİ 2.039 0,31
    BIST BİLİŞİM 829 0,77
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.268 1,92

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    Haberler Ekonomi 13 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?