HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor. Hastane bünyesinde çalışmak isteyen personellerin ayrıca her kadro için ayrı ayrı belirlenen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları için en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ayrıca yaş şartı ve tecrübe şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.