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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 08:33
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    • 14.01.2021 08:33
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    En az ilköğretim mezunu lere sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları

    lere üzerinden en az ilkokul mezunu işçi, en az lise düzeyinden memur personel alınıyor. Personeli, Kabul Kayıt Görevlisi, Danışman, Hizmetli, Temizlik Personeli kadrolarına yapılan alımlara dair kontenjan detayları ile başvuruların nasıl yapılacağını haberimizde aktarıyoruz. Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu internetten başladı

    Hastenelere İŞKUR üzerinden işçi, memur personel alımı yapılıyor. Çok sayıda kadroda yapılan personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, başvuru şartları ilanlara İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılacağını tek tek sizlerle paylaşıyoruz. İŞKUR İş İlanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları...

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu

    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu

    HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

    Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor. Hastane bünyesinde çalışmak isteyen personellerin ayrıca her kadro için ayrı ayrı belirlenen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları için en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ayrıca yaş şartı ve tecrübe şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.

    HASTANE PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Bakım Onarım Teknisyeni
    Hastane Tercüman
    Hastane Direktör Yardımcısı
    Hastane Müdür Yardımcısı
    Hastane Ürünleri Bölge Müdürü
    Hastane Satış Müdürü
    Hastane Üst Düzey Yöneticisi
    Bölge Müdürü (Hastane ve İhale Grubu)
    Hastane Yazılım Destek ve Eğitim Destek Uzmanı
    Klinik Müdürü
    Dış Ticaret Uzmanı
    Ebe
    Mekanik Tesisat Saha Mühendisi Veya Teknikeri
    İş Güvenliği Uzmanı
    Aşçı
    Satış Yöneticisi
    Satın Alma Uzman Yardımcısı
    Mekanik Teknisyeni
    Elektrik Teknisyeni
    Depo ve Sevkiyat Yetkilisi
    Bahçıvan
    Ürün Sorumlusu
    Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitim Uzmanı
    Garson
    Beslenme ve Diyet Uzmanı
    Şef Kasiyer
    Gıda Mühendisi
    İç Denetim Uzman Yardımcısı
    Hemşire
    Temizlik Görevlisi
    Klinik Araştırma Saha Görevlisi
    Hemşire / Pendik Medipol Üniversite Hastanesi
    Eczacı
    Yazılım Uzmanı
    İthalat İhracat Operasyon Uzmanı
    Medical Doctor
    Bölge İhale ve Satış Sorumlusu
    Eczacı
    Yoğun Bakım Hemşiresi
    Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
    Diş Hekimi
    Hemşire
    Mekanik Tesisat Teknik Ressamı
    Güvenlik görevlisi.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

    - Sürekli çalışabilecek,

    - Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak,

    İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    İŞKUR İş İlanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

    İlanlarala başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:

    esube.iskur.gov.tr

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında MESLEK kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyı seçin.

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    Haberler Ekonomi En az ilköğretim mezunu hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları