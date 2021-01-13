Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını her ay devlet ödeyecek! Devletten 103 TL nakit para desteği! Başvuru şartları neler?

Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç vatandaşlar için sağladığı yardımlar merak konusu oldu. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşlardan belli başlı aranan şartlar var. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşların halen devam eden sosyal yardımlardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıflardan, vatandaşlara yardımlar sağlanmaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlanan ve bu vakıflardan sosyal yardım alan vatandaşlara elektrik yardımı ödemesi otomatik olarak sağlanıyor.

Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan elektrik ödemesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan elektrik faturası ödemesi yardımı için yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi. "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır."ifadelerini kullanıldı. Bu açıklamadan anlayacağımı gibi, Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek için ödeme alacak olan vatandaşlar Aile Bakanlığı tarafından seçiliyor.