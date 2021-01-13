Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını her ay devlet ödeyecek! Devletten 103 TL nakit para desteği! Başvuru şartları neler?

Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gereken işlemleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek.
PTT ELEKTİRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağladığı elektrik yardımları başvuruları ve ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteği için devletin sunduğu özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardıma PTT elektrik yardımı deniyor. Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve yine milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa sağlanan yardım, bu sene 2021 yılında da vatandaşlara sağlanacak. 2020 yılında en az 53 TL elektrik yardımı ödenirken, en fazla 106 TL olarak elektrik yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı PTT elektrik yardımı koşulları da belli oldu. PTT yardımı şartları neler ? PTT elektrik yardımı için hangi evrakla nereye gidilecek?
Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç vatandaşlar için sağladığı yardımlar merak konusu oldu. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşlardan belli başlı aranan şartlar var. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşların halen devam eden sosyal yardımlardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıflardan, vatandaşlara yardımlar sağlanmaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlanan ve bu vakıflardan sosyal yardım alan vatandaşlara elektrik yardımı ödemesi otomatik olarak sağlanıyor.
Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan elektrik ödemesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan elektrik faturası ödemesi yardımı için yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi. "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır."ifadelerini kullanıldı. Bu açıklamadan anlayacağımı gibi, Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek için ödeme alacak olan vatandaşlar Aile Bakanlığı tarafından seçiliyor.
2021 PTT ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU! HANGİ EVRAKLA NEREYE GİDİLECEK?
PTT elektrik yardımı ile ilgili başvuruda bulunmak isteyenler ve elektrik yardımı almak isteyenler nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, elektrik yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Elektrik yardımı başvurusu yapılmıyor. PTT'den elektrik yardımı almak için herhangi bir başvuruya ihtiyacınız yok. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlar belirleniyor. BSYB üzerinden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara, elektrik ödemesi yardımı otomatik olarak yapılıyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.
HANEDE BULUNAN KİŞİ SAYISINA GÖRE YARDIM MİKTARI
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL olarak verilir.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLİR?
Elektrik parası yardımı her ay düzenli olarak verilir. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz.
PTT ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA
Söz konusu yardım için sorgulama e devlet üzerinden yapılabilmektedir.
Bunun için TC Kimlik Numarası ve E Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazmanın yeterli olacaktır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümünde destek alan kişilere yapılacak olan ödemeler yer almaktadır.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Elektrik fatura desteği için verilen söz konusu kanun teklifi yasalaşırsa destekten kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı da o zaman daha da netlik kazanacak. Ancak bugünkü şartlara göre gerçekten ihtiyaç sahibi olanların ve Pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşların bu desteği alabileceği biliniyor. Ayrıca Muhtarlıktan fakirlik kağıdı ve pek çok belge şartı daha aranacağı öngörüküyor.