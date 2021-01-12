Vergi dilimi nedir? Kim ne kadar vergi verecek? İşte o rehber

Örneğin; 2018 vadeli 9 bin 300 lira KDV ödenmedi. Borca 4 bin 186 lira 99 kuruş gecikme zammı geldi, 13 bin 486 lira 99 kuruş oldu. Yapılandırma ile 4 bin 186 liralık faizi silinip 771,50 lira ÜFE farkı ekleniyor.

Peşin ödenirse 771,50 liranın yüzde 90'ı olan 694,35 lirası siliniyor. Toplam borç 9 bin 377 lira 15 kuruş olarak ödeniyor.

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