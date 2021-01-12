Vergi dilimi nedir? Kim ne kadar vergi verecek? İşte o rehber

Türkiye'de gerek ücret gerekse başka türlü gelir elde eden herkes belli şartlarda vergiye tabi tutuluyor.
Bu vergilerin ne kadar olacağı gelir miktarına göre değişiyor.
Sistem daha çok kazanandan daha yüksek oranda vergi alınmasına imkan tanıyor.
GELİRLER İSE 2 TÜRLÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Milyonlarca çalışanın elde ettiği ücret gelirleri.
Ücret dışında elde edilen gelirler. Ücret ya da ücret dışı için her yıl vergi dilimleri hazırlanıyor. Bu dilimler gelire göre vergi oranlarını belirliyor.
VERGİ DİLİMİ NEDİR?
Vergi dilimi, çalışanların elde ettikleri ücret gelirlerinin yıllık toplamı üzerinden oluşturulan oranlardan oluşuyor.
Buna göre sizin gelirinize göre yüzde kaç vergi ödeyeceğiniz ortaya çıkıyor.
Aşağıdaki tablo bu yıl uygulanacak vergi dilimlerini ve oranlarını gösteriyor.
GELİR VERGİSİ MATRAHI NEDİR?
Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan miktar matrahı oluşturuyor. Verginiz bu gelir üzerinden hesaplanıyor. Bu miktarı bordroda görebilirsiniz.
VERGİ DİLİMİ TUTARLARI HANGİ ÜCRETTEN HESAPLANIYOR?
Vergi dilimini belirleyen tutar brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Vergi matrahı da brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Vergi dilimi aylar itibariyle matrahların kümülatif toplamından oluşuyor.
ÇALIŞANA VERGİ İADESİ
Yukarıda anlattığımız gelir vergisinin bir kısmı çalışanlara geri ödeniyor. Buna da Asgari Geçim İndirimi (AGİ) deniliyor. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.
İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5, 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor.
Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor.
ÖRNEK HESAP
Asgari ücretle çalışan bir bekar işçinin AGİ rakamı maaşının içinde yer alıyor. Ancak eğer işçi evli ve çocukları varsa bunlar için ayrıca AGİ farkı ödeniyor.
Bir işçi eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ise alacağı AGİ miktarı 402,47 lira olacak. AGİ'nin 268,31 lirası ücretinin içinde olacak.
Kalan 134 lira 16 kuruş asgari ücrete eklenerek işçiye ödenecek. Bu işçimizin alacağı net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş değil, 2 bin 960 lira 6 kuruş olacak.
MAAŞLAR DÜŞMEYECEK
İşçilerin yıl içinde kazançlarının toplamı ikinci vergi dilimine geldiğinde maaşlarında düşüş olma ihtimali beliriyordu. Eğer işçinin ücreti vergi diliminden dolayı düşüyorsa, aradaki fark ilave AGİ ile tamamlanıyor.
YAPILANDIR BORÇTAN KURTUL
Vergi borcu olanlar için fırsat devam ediyor. Yapılandırma başvuruları 1 Şubat gününe kadar uzatıldı. Üstelik e-Devlet aracılığı ile başvurmak da mümkün oluyor. Devlete olan kesinleşmiş ve 31 Ağustos 2020 öncesi tüm borçlarınızı yapılandırabilir, faiz ve cezalarından kurtulabilir, 36 aya kadar vadeye böldürebilirsiniz.
Örneğin; 2018 vadeli 9 bin 300 lira KDV ödenmedi. Borca 4 bin 186 lira 99 kuruş gecikme zammı geldi, 13 bin 486 lira 99 kuruş oldu. Yapılandırma ile 4 bin 186 liralık faizi silinip 771,50 lira ÜFE farkı ekleniyor.
Peşin ödenirse 771,50 liranın yüzde 90'ı olan 694,35 lirası siliniyor. Toplam borç 9 bin 377 lira 15 kuruş olarak ödeniyor.
VERGİ İLE İLGİLİ SORU VE SORUNLARINIZI EKONOMİ@TAKVİM.COM.TR ADRESİNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.