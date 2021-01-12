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Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

SpaceX'e ait bir roketin patlayarak Facebook uydusunu yok ettiği 2016 yılından beri adeta bir kan davası içinde Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in arasına en son ABD Kongresi'nin Trump'ı destekleyenler tarafından işgal edilmesi olayı girdi. Musk, Facebook'un Harvard Üniversitesi'ndeki başlangıcına atıfta bulunarak, "Kampüsteki kadınları derecelendirmek için kurulan bir web sitesi. Buna domino etkisi denir" diyerek, olayın sorumlusunun Facebook olduğunu iddia etti. Musk, son olarak WhatsApp'ın açıkladığı skandal kararın ardından kullanıcılara Signal'i önerdi.

12.01.2021 00:26 - Son Güncelleme: 12.01.2021 00:36
Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla-SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, birbirinden hoşlanmadıklarını her defasında açıkça dile getiriyor.

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Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

Milyarder teknoloji devleri, SpaceX'e ait bir roketin patlayarak Facebook uydusunu yok ettiği 2016'dan beri adeta bir kan davası içinde bulunuyor.

Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

Dört yılı aşkın süredir Elon Musk ve Mark Zuckerberg, yapay zekadan roketlere kadar her konuda çatışıyor.

Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

2016 Eylül'de SpaceX'e ait bir roketin patlaması Facebook'un uydusunu yok ettiğinde, Zuckerberg, SpaceX'in başarısızlığı konusunda "derin hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Facebook, Cambridge Analytica skandalına karıştığında ise Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi.

Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

Silikon Vadisi standartlarına göre bile iki milyarder, gezegendeki en zengin insanlar arasında yer alıyor ve onları elit bir çevreye yerleştiriyor. Hem yapay zeka ile uğraşmalarına hem de şirketlerinin geçmişte ortaklık yapmalarına rağmen Musk ile Zuckerberg arasında en ufak bir sempati olmadığı görülüyor.

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