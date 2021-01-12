Elon Musk bombayı patlattı! Çok konuşulacak Zuckerberg iddiası: ABD'deki kaosu Facebook mu körükledi?

Silikon Vadisi standartlarına göre bile iki milyarder, gezegendeki en zengin insanlar arasında yer alıyor ve onları elit bir çevreye yerleştiriyor. Hem yapay zeka ile uğraşmalarına hem de şirketlerinin geçmişte ortaklık yapmalarına rağmen Musk ile Zuckerberg arasında en ufak bir sempati olmadığı görülüyor.