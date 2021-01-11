Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045719
|2,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058161
|2,42
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052678
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109549
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109104
|1,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102735
|1,85
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032341
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130008
|1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183882
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087430
|1,72
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013939
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048043
|-0,14
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029472
|-0,03