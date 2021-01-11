Şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 527, Cuma günü ise yüzde 91 artarak 60 sentten 7.19 dolara yükseldi. Bu süreçte yatırımcılar Signal'in borsa kodunu ve Signal hisse fiyatlarını araştırmaya devam etti.

SİGNAL UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETE AİT?

Signal hangi şirketin uygulaması araştırılırken, Musk'ın takipçilerine önerdiği Signal ise kar amacı gütmeyen bir kuruluşun işlettiği bir uygulama. Tıpkı WhatsApp, Telegram ve Facebook Messenger mesajlaşma servisi gibi mesajlaşma uygulamalarına bir alternatif olarak hizmet veriyor. Borsada kısa sürede dengelerin değişmesinin ardından, durumu gözlemleyen Musk tekrar tweet atarak, Signal uygulamasının , Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını aktardı.