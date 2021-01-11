Kızılay, KPSS şartı olmaksızın Çağrı Merkezi Operatörü alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak adayların Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplaması, Geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanında dönüş yapması, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmesi ve uygulaması ve Çağrı sonrası raporlama işlemlerini tamamlaması gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Peki Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvuruları 31 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Ayrıca başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü alımı başvuru şartları;
* Lisans mezunu,
*Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
* Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
* İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),
* Ekip çalışmasına yatkın,
* İletişim yetkinliği güçlü,
* İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
* Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
* Sabırlı ve gelişime açık,
* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli
KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.