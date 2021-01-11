Kızılay, KPSS şartı olmaksızın Çağrı Merkezi Operatörü alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak adayların Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplaması, Geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanında dönüş yapması, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmesi ve uygulaması ve Çağrı sonrası raporlama işlemlerini tamamlaması gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Peki Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...