HİBE LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri de belirlenirken, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 700 bin lirayı geçemeyecek.

1000 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet, ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı aşamayacak. Arıcılık desteklemesinde makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 30 bin lirayı geçemeyecek.

İpek böcekçiliği hibe desteği, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin lirayı, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin lirayı aşamayacak.