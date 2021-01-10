Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur alımı yapıyor. KPSS puan sınırı olmadan, KPSS'den geçerli bir puan alan herkes başvurabilir. Dönem dönem asker ve polis alımı için ilana çıkan EGM, Jandarma ve MSB, bu sefer sivil memur alımı yapmak için ilana çıktı. Bu ilanlarında ofis içinde ve birliklerin içinde sivil olarak çalışacak personeller alınacak. Jandarma sivil memur alımına baktığımızda en az lise mezunlarının 60 KPSS puan şartı ile başvuru yapabildiği görülüyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ASKER POLİS DEĞİL, SİVİL MEMUR
Dönem dönem asker ve polis alımı için ilana çıkan EGM, Jandarma ve MSB, bu sefer sivil memur alımı yapmak için ilana çıktı. Bu ilanlarında ofis içinde ve birliklerin içinde sivil olarak çalışacak personeller alınacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Başvurular 31 Ocak tarihine kadar sürecek. 55 personel için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
JANDARMA İLANI
Jandarma sivil memur alımına baktığımızda en az lise mezunlarının 60 KPSS puan şartı ile başvuru yapabildiği görülüyor. İlanın başvuru detayları ve başvuru anlatımı için TIKLAYIN
- Jandarma Genel Komutanlığı 9 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacak.
- Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
EGM İLANI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda ise 70 KPSS ile hizmetli memuru alımı yapılacağına yer verildi.
Memur nedir? Kime memur denir?
Arapça kökenli bir kelime olan memur, devlet hizmetinde aylık aldığı maaş karşılığında çalışan görevli anlamına gelmektedir. Ayrıca yükümlü olarak da bilinir. İdari olarak bir sistem içerisinde görev yapan bu kişiler, kamu hizmeti yapmaktadır. Farklı mesleklerde, farklı görevlerde, farklı kurumlarda çalışabilen bu kişiler kamu görevlisidirler. Memurlar, devlet tarafından güvence altına alınmışlardır. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir.
Nasıl memur olunur?
Türkiye'de büyükler küçüklerini memur olmaları konusunda yönlendirir. Pek çok öğrenci kamu görevlisi olmak, devlet dairesinde çalışmak üzere kariyer planı yapar. Ancak memur olmak hiç de kolay değildir. Adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmesi ve puan alması gerekir. Bu doğrultuda açıktan atama, merkezi atama ve paylaşılan ilanlara başvuru yoluyla memur olma süreci başlar. Kurum sınavları, sözlü sınavlar olması durumunda bu aşamalarında başarıyla tamamlanması gerekir. Ancak en önemli şart KPSS'den yüksek puan almaktır. Ayrıca memuriyette yaş şartı da bulunur. Kurumdan kuruma göre yaş şartı değişebilir. Tüm bu şartları karşılayanlar memur olabilir. Ayrıca bakanlar gibi üst düzey görevlilerin talimatı ile kişiler sınavsız, şartsız atanabilir.