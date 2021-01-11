Kritik veri açıklandı! 2020'de en çok o arabalar satıldı!

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 94 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 69,8 ile kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 61 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

Söz konusu dönemde en fazla pay artışı yüzde 277,7 ile A segmentinde gerçekleşti.