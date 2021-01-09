SON DAKİKA: İkinci el online otomobil pazarında son liste beli oldu! İşte 2020'de en çok satılan markalar

Volkswagen'i sırasıyla, 266 bin 31 adetle Renault, 207 bin 490 adetle Ford, 191 bin 826 adetle Fiat, 122 bin 62 adetle Opel, 108 bin 63 adetle BMW, 105 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 104 bin 245 adetle Hyundai, 95 bin 541 adetle Peugeot ve 74 bin 619 adetle Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

PASSAT, CLİO VE FOCUS ZİRVENİN ÜÇLÜSÜ OLDU

2020 yılında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 87 bin 105 satışla ilk sırada yer aldı.