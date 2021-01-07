2021 Ocak ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! En ucuz 15 otomobil markası ve modeli açıklandı

2021 Ocak ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! Piyasalarda yaşanan Koronovirüs etkisi artarak devam ediyor. Bu bağlamda Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır araçlara yöneliyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor. İşte en ucuz 15 otomobil markası ve modeli sayfamızda. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de