



'ABD'YE ÇOK ÖNEMLİ BİR İHRACAT ARTIŞI YAKALADIK'

Bakan Pekcan, 2020'de ABD'nin ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında birinci sırada yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"2020'de ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladık. Pandemi koşullarına rağmen, yüzde 13,5 gibi ciddi bir artışla 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Şimdi ise önemli olan; ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'daki TTM'nin de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyor; TTM'mizin açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum.