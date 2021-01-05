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    • 05.01.2021 12:02
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    Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık

    haberine göre Ticaret Bakanı , "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır." açıklamasında bulundu. Pekcan, "Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi. Bakan Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur." ifadelerini kullandı.

    2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık

    Ticaret Bakanı , "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık" ifadesini kullandı.

    Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.



    Bakan Pekcan, "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır." açıklamasında bulundu.

    Bakan Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3'ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur." şeklinde konuştu.

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