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    İhracat rekor kırdı

    Pandeminin damga vurduğu 2020’de ihracatta tarihi bir performansa imza attı. Aralık’ta 17.8 milyar dolarla aylık bazda tarihinin rekoru kırılırken, yıllıkta ise 169.5 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) hedefi aşıldı. Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1.03 ile tarihi zirveye ulaştı.

    İhracat rekor kırdı

    Pandeminin damga vurduğu 2020'de ihracatta tarihi bir performansa imza attı. Aralık'ta 17.8 milyar dolarla aylık bazda tarihinin rekoru kırılırken, yıllıkta ise 169.5 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) hedefi aşıldı. Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1.03 ile tarihi zirveye ulaştı.

    Ticaret Bakanı , "Pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye rağmen 169.5 milyar dolarlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır" dedi.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de hedefin 2021'de 184 milyar, ardından da 200 milyar dolar olduğunu söyledi.

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