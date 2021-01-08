TOKİ kapsamında ucuz konut satışı yapılacak iller belli oldu. Bu iller;Çorum, Denizli, Karabük, Niğde, Rize, Van, Zonguldak illerinde 14 bin TL den başlayan peşinat ve 389 TL den başlayan taksit ödemeleri ile TOKİ konut satış başvuruları yapılabilecek.TOKİ konut satış şartları nelerdir? Türkiye geneli çok sayıda şehir için yayımlanan bu duyurularda vatandaşların uygun ödeme koşulları ile alabileceği yeni daireler bulunuyor. Bu konutlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan kolay ödeme seçenekleri ise bir miktar peşin ödeme geriye kalan tutarın ise taksitlerle ödenmesi şeklinde.
TOKİ'den fırsat! Ucuz fiyatlı konut satışı başladı! Başvuran ev sahibi oluyor…
TOKİ'den fırsat! Ucuz fiyatlı konut satışı başladı! Başvuran ev sahibi oluyor…
TOKİ ucuz konut satış şartları belli oldu
Bu şartlar;TC vatandaşı olmak
Başvuran vatandaşın en az 25 yaşında olması
Başvurulacak ilde en az 1 yıldır nüfusa kayıtlı olarak ikamet ediyor olmak
TOKİ den konut ya da kredi almamış olmak
Hane gelirinin aylık 2600 TL üzerinde olmaması
Başvuru yapan vatandaşların kendisi, eşleri ya da bakmak ile yükümlü olduklarının hanelerinin olmaması şartları aranır.
Toki ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?
Toki ucuz konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşların buraya tıklaması yeterli olacak. Ardından gerekli bilgileri dolduran vatandaşlar Ziraat bankası ya da Halkbank üzerinden peşinat ödemesi yapmalıdır. Belirlenen tarihlerde peşinat ödemesini yaparak dekontları ulaştırmayan vatandaşların başvuruları kabul edilmeyecektir.
ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?
TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer. Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.
Taksit seçenekleri de konuta göre değişiyor. TOKİ peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendiriyor. Bu süre 120 ay, 144 ay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde olabiliyor.
TOKİ'DEN 2021 YILINDA 100 BİN KONUT!
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
Belediyeler tarafından 2019'da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu.
2019'da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu.
- Kredi faiz oranlarındaki düşüş konut satışlarını artırdı
Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında artarak, 170 bin 408 oldu. 2020 yılı ocak-ağustos döneminde, 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı.
2019'da ise aynı dönemde 285 bin 719'u ilk defa, 432 bin 851 ikinci el olmak üzere toplam 718 bin 570 konut satışı gerçekleşmişti.
2020'de kredi faiz oranlarında sağlanan düşüşün etkisinin konut satışlarına önemli ölçüde yansıdığı belirtilen programa göre, ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 artarak, 473 bin 114 oldu. Buna göre, toplam satışların yaklaşık yüzde 46'sı ipotekli konut satışı olarak gerçekleşti.