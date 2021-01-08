Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.01.2021 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2021 16:53
    ABONE OL

    Piyasalar merakla bekliyordu! O anket sonuçlandı | Kasım 2020'de Ödemeler Dengesi nasıl olacak?

    Piyasalar ve için önemli verilerden olan Ödemeler Dengesi ile ilgili AA'nın beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

    Piyasalar merakla bekliyordu! O anket sonuçlandı

    'ne katılan stler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Kasım 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 3 milyar 400 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

    Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,1 milyar dolar ile 4,1 milyar dolar açık arasında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 37,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 36 milyar dolar ile 39,8 milyar dolar arasında yer aldı.

    Cari işlemler dengesi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Piyasalar merakla bekliyordu! O anket sonuçlandı | Kasım 2020'de Ödemeler Dengesi nasıl olacak?