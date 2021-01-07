Büyük müjde! Şimdi al Mart'ta öde! Maddi zorluk çeken vatandaşlara 3 ay geri ödemesiz 20.000 TL veriliyor

Akbank vatandaşlar için bu zorlu günlerde maddi zorluk vermeye devam ediyor. Maddi zorluk çeken vatandaşlar başvuru yaparak 3 ay geri ödemesiz olarak 20 bin TL kredi fırsatlarının sahibi olacak. 3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Başvuru sırasında hangi belgeler istenecek?
Akbank ihtiyaç kredisi başvuruları sırasında vatandaşlardan belirli belge istenir.
Bu belgeler sırasında;TC kimlik, ehliyet ya da pasaport fotokopisi
Vatandaşların gelir belgeler
Özel sektörde çalışma hayatına devam eden vatandaşların SGK hizmet döküm belgeleri
Son üç aydır ikamet edilen adreslerde telefon, internet, su, telefon ya da doğal gaz faturası
Şubeler tarafından istenen özel belgelerin hazırlanarak başvuru yapılması gerekir.
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Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com'dan, Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak veya Akbank Direkt İnternet veya Mobil'e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi** kullanabilir veya aşağıdaki belgelerle birlikte Şubelerimize başvurabilirsiniz..
Kampanya Koşulları
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir.
Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
*%1,57 faiz oranı şubelerimizden kullanılan 36 ay vadeli 50 bin ve üzeri kredilerde geçerli olup, farklı vadelerde veya Akbank.com, Akbank Telefon Şubesi ve Akbank Direkt Internet veya mobil kanallarında geçerli olan faiz oranları farklılık göstermektedir.
**Akbank 4442525 Akbank Telefon Şubesi veya Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den belgesiz, imzasız Direkt Kredi kullandırımı ; T.C. vatandaşı, Akbank Direkt müşterisi veya Akbank Banka/ Kredi kartı sahibi ve Bankamızdaki kayıtlı bilgi/belgelerinde eksiklik bulunmayan mevcut Akbank müşterileri için geçerlidir.
***e-Devlet Şifresi/Mobil İmza/Elektronik İmza/T.C Kimlik Kartı uygulamasıyla temin edilen "SGK Hizmet Dökümü"nün veya işverenden temin edilebilen "SGK Prim Ödeme Belgesi"