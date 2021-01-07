Büyük müjde! Şimdi al Mart'ta öde! Maddi zorluk çeken vatandaşlara 3 ay geri ödemesiz 20.000 TL veriliyor

Akbank vatandaşlar için bu zorlu günlerde maddi zorluk vermeye devam ediyor. Maddi zorluk çeken vatandaşlar başvuru yaparak 3 ay geri ödemesiz olarak 20 bin TL kredi fırsatlarının sahibi olacak. 3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de