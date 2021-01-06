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    • 06.01.2021 14:39
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    Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 6 Ocak 2021 değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında yükselerek 29,92'den işlem gördü. 6 Ocak 2021 Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    6 Ocak 2021 günün ilk yarısında değer kazanan 20 hisse belli oldu!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Mannesmann 29,92 27,20 10,00
    Brisa 22,08 20,08 9,96
    Ege Gübre 155,20 145,00 7,03
    Good-Year 9,11 8,54 6,67
    Alkim Kimya 15,85 14,95 6,04
    Ford Otosan 140,60 133,90 5,00
    Enka İnşaat 8,12 7,78 4,37
    Aksa Enerji 8,02 7,69 4,29
    Türk Traktör 193,70 187,40 3,36
    Deva Holding 25,22 24,40 3,36
    Otokar 375,80 365,00 2,96
    Doğan Holding 3,17 3,08 2,92
    Alarko Holding 9,26 9,00 2,89
    Vestel 21,48 20,88 2,87
    Bagfaş 20,54 20,00 2,70
    Şekerbank 1,55 1,51 2,65
    ASELSAN 18,83 18,35 2,62
    Anadolu Grubu Holding 27,40 26,80 2,24
    Turkcell 16,86 16,50 2,18
    Akbank 7,17 7,03 1,99

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.948 0,68
    BIST SINAİ 2.390 1,37
    BIST GIDA, İÇECEK 2.067 0,76
    BIST TEKSTIL, DERİ 860 1,08
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.117 -0,55
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.864 0,86
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.928 0,08
    BIST METAL ANA 4.273 2,09
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.408 2,61
    BIST MADENCİLİK 1.558 0,08
    BIST HİZMETLER 1.224 1,05
    BIST ELEKTRİK 92 1,08
    BIST ULAŞTIRMA 1.699 0,70
    BIST TURİZM 322 1,54
    BIST TİCARET 3.697 -0,49
    BIST İLETİŞİM 433 2,50
    BIST SPOR 965 4,05
    BIST İNŞAAT 1.609 4,50
    BIST MALİ 1.591 0,98
    BIST BANKA 1.574 1,66
    BIST SİGORTA 6.395 0,01
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 981 -0,07
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.313 0,49
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 683 0,79
    BIST TEKNOLOJİ 1.998 2,09
    BIST BİLİŞİM 791 1,31
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.239 1,98

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 7,33 7,75 -5,42
    Gübre Fabrikaları 67,80 69,75 -2,80
    İş GMYO 2,62 2,69 -2,60
    Kartonsan 89,75 91,90 -2,34
    Akçansa 18,39 18,81 -2,23
    Bera Holding 20,58 21,00 -2,00
    Bursa Çimento 11,48 11,70 -1,88
    Tekfen Holding 17,88 18,21 -1,81
    Bim Mağazalar 76,05 76,95 -1,17
    Petkim 5,22 5,28 -1,14
    Enerjisa Enerji 13,33 13,48 -1,11
    TAV Havalimanları 20,84 21,00 -0,76
    Koza Madencilik 15,76 15,87 -0,69
    Türkiye Sigorta 7,08 7,12 -0,56
    Sabancı Holding 11,49 11,55 -0,52
    Aksigorta 9,60 9,65 -0,52
    GSD Holding 2,62 2,63 -0,38
    Karsan Otomotiv 3,59 3,60 -0,28
    Tofaş Oto Fabrikası 34,84 34,92 -0,23
    İpek Doğal Enerji 13,28 13,30 -0,15

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    Haberler Ekonomi Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 6 Ocak 2021 değer kazanan hisseler