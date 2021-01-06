



Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 93 milyar dolarlık sıçramayla 947.07 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 44 milyar dolarlık düşüşle 136 milyar dolara indi.

Toplam 8,188 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,300 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

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EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

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Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

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Bitcoin 35,160.42 11.23 26.08 653,704,866,980

Ethereum 1,114.32 9.83 51.95 127,182,959,767

Tether 1.00 0.13 0.28 22,168,001,812

Litecoin 162.77 7.68 24.63 10,732,656,565

XRP 0.22 -1.18 12.90 10,342,447,163

Polkadot 9.85 4.74 31.05 8,817,884,310

Cardano 0.26 24.87 45.38 8,357,731,579

Bitcoin Cash 430.77 7.05 19.93 7,921,531,791

Binance Coin 41.06 2.48 9.22 5,932,424,913

Chainlink 14.68 10.08 26.08 5,840,857,219

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Bittrt Araştırma'nın analizinde, ABD'deki ulusal bankaların, ödemelerde stablecoin kullanabileceklerine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) açıklamalarına göre, ABD ulusal bankaları ödemelerde halka açık blokzincirlerini ve stablecoinleri kullanabilecekler. Açıklamada, blokzincir teknolojisinin daha ucuz, hızlı ve verimli olduğuna değiniliyor. Bankalar,hem itibari para hem stablecoin hem de kendi çıkarttıkları stablecoinleri kullanabilecek.