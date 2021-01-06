2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedelleri yüzde 9,11 oranında zamlandı. Zamla birlikte herkes aynı soruyu soruyor "2021 yılında Pasaport harçları ve cüzdan bedeli ne kadar oldu?"

2021 YILI PASAPORT FİYATLARI

Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor.

2021 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 407,20 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 10 yıllık pasaportu almak isteyenlerin 1265,40 TL ödemesi gerekiyor.