Halkbank, HSBC, Garanti, TEB, Yapı kredi, DenizBank, Ziraat Bankası çalışma saatleri değişti mi? 2021 yılının ilk günlerinde en çok merak edilen konularından biri de bankaların çalışma saatleri oldu. Koronavirüs salgını ile ilgili ülke genelinde alınan tedbirlerle birlikte bankaların açılış saatleri ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. 30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan karara göre özel bankalar ve kamu bankaları, mesai saatlerini değiştirdi. Peki, 2021 yılı bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? Bankalar hangi günler açık? Konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri...