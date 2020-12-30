SON DAKİKA: Bakan Pekcan duyurdu: Destek başvuruları bugün başlıyor





İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla birlikte gece-gündüz çalışarak destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdiler. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

