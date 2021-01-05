



"PARALARIN SAHTE OLDUĞUNU AYIRT ETMENİN TEK YOLU BANT YAPIŞTIRMAK"

Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç "Piyasaya iki farklı sahte para sürülmüş durumda. Bunlardan bir tanesi çift yönlü bir yüzü geçiyor diğer yüzünü makine ayırt ediyor. Ancak diğer sürülen sahte paraların iki yüzünü de makine ayırt edemiyor. Bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi var. Kuyumcu arkadaşlarım kağıdın üzerine bant yapıştırarak ayırt edebilir. Gerçek para da kağıt banta yapışmaz ama sahte parada kağıt bantla kalkar ve bunun sahte olduğunu öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.