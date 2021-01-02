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    50 bin işletmeye 3 milyarlık nefes

    i ile mücadele edilen 2020’de özellikle KOBİ’lerin yaralarının sarılması için başlatılan düşük faizli kredi uygulaması işletmelere ‘nefes’ oldu. Ticaret Bakanı , ‘Nefes Kredisi’ uygulamasından 50 bin işletmenin yararlandığını, 3 milyar liralık destek sağlandığına dikkat çekti. Bu kredilerden en fazla yararlanan sektör yüzde 19.4 ile oldu. Bunu yüzde 17.3 ile perakende ticaret, yüzde 17.1 ile imalat, yüzde 12.3 ile inşaat, yüzde 5.6 ile konaklama ve yiyecek sektörlerindeki şirketler izledi.

    Zübeyde Yalçın
    50 bin işletmeye 3 milyarlık nefes

    i ile mücadele edilen 2020'de özellikle KOBİ'lerin yaralarının sarılması için başlatılan düşük faizli kredi uygulaması işletmelere 'nefes' oldu. Ticaret Bakanı , 'Nefes Kredisi' uygulamasından 50 bin işletmenin yararlandığını, 3 milyar liralık destek sağlandığına dikkat çekti. Bu kredilerden en fazla yararlanan sektör yüzde 19.4 ile oldu. Bunu yüzde 17.3 ile perakende ticaret, yüzde 17.1 ile imalat, yüzde 12.3 ile inşaat, yüzde 5.6 ile konaklama ve yiyecek sektörlerindeki şirketler izledi.

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    Haberler Ekonomi 50 bin işletmeye 3 milyarlık nefes