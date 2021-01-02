50 bin işletmeye 3 milyarlık nefes

Pandemi ile mücadele edilen 2020'de özellikle KOBİ'lerin yaralarının sarılması için başlatılan düşük faizli kredi uygulaması işletmelere 'nefes' oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Nefes Kredisi' uygulamasından 50 bin işletmenin yararlandığını, 3 milyar liralık destek sağlandığına dikkat çekti. Bu kredilerden en fazla yararlanan sektör yüzde 19.4 ile toptan ticaret oldu. Bunu yüzde 17.3 ile perakende ticaret, yüzde 17.1 ile imalat, yüzde 12.3 ile inşaat, yüzde 5.6 ile konaklama ve yiyecek sektörlerindeki şirketler izledi.