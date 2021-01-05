En çok Volkswagen Passat ilanı verildi Rapora göre, aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan-panelvan, arazi/ SUV-pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti. Otomobil ilanlarında, marka-model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat'ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu. Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8'i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.