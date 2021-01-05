ALIM YAPILACAK KADROLAR

63 kişilik memur alımı için kontenjan dağılımı ; 25 İnşaat Mühendisi, 4 Ziraat mühendisi veya Biyosistem Mühendisi, 11 Makina Mühendisi, 11 Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama mezunu, 3 Jeoloji ya da Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunu, 1 Elektronik ya da Elektrik-elektronik mühendisi, 4 Bilgisayar Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 3 Meteoroloji Mühendisi yapılacağına yer verilmişti.