KPSS puanıyla devlet kurumlarına iş başvurusu yapmak isteyen memur adayları için sık sık yeni ilanlar yayımlanıyor. Bu ilanlar arasında maaşlarıyla dikkat çeken birçok kurum bulunuyor. Son olarak Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yayımlanan ilana büyük ilgi gösteriliyor. DSİ memur alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Başvuru yapmak için en temel şart ise KPSS P3 puan türünden 70 puana sahip olmak. İşte DSİ memur alımına ilişkin merak edilenler!
ALIM YAPILACAK KADROLAR
63 kişilik memur alımı için kontenjan dağılımı ; 25 İnşaat Mühendisi, 4 Ziraat mühendisi veya Biyosistem Mühendisi, 11 Makina Mühendisi, 11 Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama mezunu, 3 Jeoloji ya da Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunu, 1 Elektronik ya da Elektrik-elektronik mühendisi, 4 Bilgisayar Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 3 Meteoroloji Mühendisi yapılacağına yer verilmişti.
DSİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
DSİ 63 memur alımı başvuruları 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak. Adaylar 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Ayrıca Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
DSİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.
DEĞERLENDİRME
Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.