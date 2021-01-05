İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere 2021 yılı kalem kalem devletten 5 farklı yardım! Nasıl alınır, detaylar neler?

2021 yılı kalem kalem devletten ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere 5 farklı yardım! Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri alan salgın nedeniyle işinden ayrılan veya çıkarılan vatandaşların imdadına devletin bir dizi yardımı yetişiyor. Ekonomik gidişattan etkilenen ve hayatlarını devam ettirmekte zorlanan ailelere tek kalemde birden çok yardım yapılıyor. Bu yardımlar devletin müesseseleri aracılığı ile ailelere eriştiriliyor. Bazılarına müracaat yapılırken bazılarına müracaat yapmadan faydalanılabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...