Araç sahiplerine iyi haber geldi! Ödeme sistemi değişiyor





'TEBRİK EDİYORUM'

23 ilde Dijital Türkiye Portalından sunulan su abonelik işlemlerinin 2020 yılı sonuna kadar 30 büyükşehir belediyesi için sunulur hale geleceğini belirten Oktay, şunları söyledi: "Dijital Türkiye yolculuğunda son derece önemli gördüğümüz diğer bir konu da kamu kurumlarının elindeki verilerden daha fazla değer oluşturulmasıdır. Coğrafi bilgi sistemleri ile toprağımızın, sanayi alanlarının, yol ve konut bilgilerinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edilme çalışmaları veriyi değere dönüştürme vizyonumuzun güzel bir örneğidir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yürütülen Türk Beyin Projesi de yine diğer önemli bir örneği oluşturmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak beyin anomalisi tespitine yönelik karar destek sistemi geliştiren mühendisinden hekimine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gazi Üniversitesi Hastanesi Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemine de entegre edilen sistemin kamu- üniversite- özel sektör eşgüdümü yönünden tüm kurumlarımıza model olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Oktay ayrıca, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sonucunda oluşan Dijital Türkiye Portalı'nın başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için teşekkür etti.