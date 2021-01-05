Milyonları ilgilendiren düzenleme yapıldı! Emekli olmak için büyük fırsat! Ve başladı, para ödemeden...

Milyonları ilgilendiren düzenleme yapıldı. Emeklilik bekleyenlere büyük fırsat doğdu. Para ödemeden ya da var olan borcunu ödeyen hemen emekli olacak. Kısa süre içinde devreye girmesi beklenen yapılandırma, devlete borcu olan milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak. Bu düzenlemenin sağladığı en önemli kolaylıklardan biri de Bağkur prim borçlularıyla ilgili. Yasa çıkınca, borçlu kişiler çok düşük bir farkla geçmiş dönem prim borçlarını kapatıp emekli olabilecek. Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, doktor, avukat, mühendis... Bu düzenleme, hepsi için bulunmaz bir fırsat sunuyor... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
31 Ekim'den öncesi için
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021'e kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Düzenleme 31 Ekim 2020 itibarıyla tüm prim borçlarını kapsayacak. Buna göre; esnaf ve tarım Bağkur'lularına, 31 Ekim'den önceki borçlarını peşin ödemeleri için 2 aylık süre verilecek.
Para yatırmadan mümkün
Primler, borçlu olunan yıla göre hesaplanacak. Hesaplanan borç anaparası ile eklenen enflasyon farkı şubata kadar ödenecek. Ödeme sonrasında yaş ve sigortalılık süresi tamamlanmış ancak prim eksiği bulunanlar bu primi borçlanmayla kapatırsa emekli maaşı bağlanacak. Ayrıca günü dolduğu halde çıkan prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da söz konusu borçlu günlerini 'dondurarak' para ödemeden emekli olabilecekler.
Hak sahibine yetim aylığı
İhya için ihtiyaç olan süreler değil tüm dondurulan süreler ödenecek. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılacak. Hayatta olmayan Bağkur'lunun eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecek. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecek.
Dondurma imkanı da var
Bağkur'lular özellikle koronavirüs sürecinde primini ödeyemedikleri dönemleri dondurarak borçlarını sildirebilecek. Yani Bağkur'lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağkur'luluklarını dondurma hakkı getirdi. Dondurma hakkının kullanan Bağkur'luların bu döneme ilişkin borçları silinecek, SGK'ya borçlu olmayacaklar.
İleride isterse canlandıracak
Borçları silinen Bağkur'luların 1 Kasım Bağkur'lulukları yeniden başlatılacak. Borçları silinen kişilerin bu dönemdeki Bağkur'lulukları dondurulmuş olacak ve emekliliklerine dahil edilmeyecek. Ileride bu dönemlerin ihya edilerek emekliliğe dahil edilmesi mümkün. 31 Ocak 2021'e kadar SGK'ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK'ya borçları silinecek, Bağkur'lu süreleri de dondurulacak.
Geçmiş dönem primine göre
Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağkurlu'lardan günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden ödeyerek günlerini geri kazanabiliyor. Ama bugün bir ay için 1.015 lira prim hesaplanıyor. Ihya işlemi denen bu işlemde hesaplanan prim çok yüksek tutarlara ulaştığından Bağkurlu ödeyemiyordu. Oysa yeni yasaya göre bunların yerine primler hem borçlu olunan tarih baz alınarak hesaplanacak, hem de gecikme zammı silinerek çok daha makul (düşük) olan enflasyon oranında yeniden hesaplanarak güncellenecek. Örneğin; durdurulan sürenin primi aylık 150 liraysa 150 lira üzerinden borç çıkarılacak. Buna da enflasyon eklenecek. Bu durum gecikmeyle katlanan borçta büyük indirim anlamına geliyor.
Peşinde yüzde 90'ı siliniyor
Yapılandırma kapsamındaki borçların anaparasında bir azalma olmadan gecikme zammı (faizi) silinerek daha düşük oranlarla Yİ-ÜFE (1 Kasım 2016'dan itibaren aylık yüzde 0.35 sabit oran) dikkate alınacak. Eğer devlete olan borcun tamamı ilk taksit süresinde peşin ödenirse, anapara hariç tutarın yüzde 90'nı da silinecek. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcun tamamını ödeyenler, enflasyon farkında yüzde 50 indirim hakkından yararlanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular için taksit süresine göre değişen katsayılar uygulanacak. Yıllık faiz oranı yine çok uygun ve yüzde 4.5.
Ne zaman emekli olurum?
Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.08.1996, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Aykut H.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 8.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
1978 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 2001. 3600 günden emekli olma durumum var mı? Elif A.
İşe girişinize göre, 58 yaş ve 7000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 7000 günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 2036 yılını bekleyebilirsiniz. 3600 günle kısmi emekli olma durumunuz söz konusu değil. Ancak 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaşla kısmi emekli olma durumunuz var. Görülüyor ki ister tam ister kısmi olarak emekli olacağınız yaş 58 yaşıdır.
15 Mart 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 26 Nisan 1996, 7000 gün primim var. Askerlik borçlansam avantajım olur mu? E.H.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 5.5 aylık askerlik ödeyerek 55 yaşa tabi olabilirsiniz.
Prim gününüz tamamlanmış. Askerliği borçlanırsanız 15.03.2026, borçlanmazsanız 15.03.2027 tarihinde emekli olursunuz.
18.06.1975 doğumluyum, işe girişim, 11.06.1995, 6000 güne yakın primim var. Bülent S.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış, ancak 55 yaşınız 2030 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 18.06.2030 tarihi olacaktır.