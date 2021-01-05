Kolay emeklilik müjdesi! SGK resmen duyurdu! Çalışanlara ve emeklilere ihya dönemi başlıyor! Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı sağlandı. SGK ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...