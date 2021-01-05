Kolay emeklilik müjdesi! SGK resmen duyurdu! Çalışanlara ve emeklilere ihya dönemi başlıyor! Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı sağlandı. SGK ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.
36 AY VADE İMKANI
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.
Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.
Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.
İHYA SİSTEMİ NEDİR?
Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.
Terimlerin Açıklamaları
Yapılandırma
Bağkurlular prim borçları için 2020'nin son günü 31 aralığa kadar başvuru yapabilecekler. Isteyen peşin ödeyip indirimden yararlanırken, isteyende ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitli borcunu bitirebilecek.
Bağ-kur ihya ne demek?
Borçlarda oluşan Ceza ve Faizler silinerek yerine ise üzerinden hesaplama yapılarak konumda 1 Mart'a kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ ÜFE tutarının yüzde doksanı silinecek.
Bağ-kur İHYA ne demek?
Dondurma
Bağkur sahiplerinin Ekim 31 tarihine kadar borçlarına ilişkin pirimlerini ödemeyenlerin yada yapılandırmayanların borçları silinecek ve hizmet süreleri dondurulacak. Emeklilik şartları değişti.
İHYA
Sigortalılık süreleri pirim borçları yüzünden durdurulan vatandaşlar 2 ay içinde İHYA başvurusu yapabilecek ve borçlu olunan tarihlere güncelleme yapılacak.
Kolay Emeklilik
1) Pirim borç sorunu olanlar borçları yapılandırarak emekli olabilecek.
2) Hem pirimi olup hemde borcu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar süreyi dondurup emekli olabilecek.
3) Süreye ihtiyacı olanlar ise, daha az ödemeyle emekli olabilecek.
5 Puanlık Avantaj
Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ekstra olarak 5 puanlık indirim hakkına sahip olabilecekler.