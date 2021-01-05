Milyonlarca kişi için tarihi fırsat geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank protokol imzaladı!

Emeklilik için çok önemli bir adım atıldı. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamında emekli olabilecek sigortalıların uygun koşullu kredi kullanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank arasındaki protokol imzaladı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, kampanyaya 40 bin kişinin üzerinde katılım beklediklerini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasındaki protokol töreni dün imzalandı. Törende konuşan SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, ek-5 ve ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar kapsamda" dedi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Yılmaz, faiz oranının yüzde 1.6 ve vadesinin 36 ay olacağını da sözlerine ekledi. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar da, daha önce de benzer protokoller imzaladıklarını belirterek, sadece son 3 protokolle 140 bin vatandaşın emekli olmasına katkı sağladıklarını vurguladı.
SGK SAĞLIK SİGORTALILARIN BORÇLARI YAPILANDIRILDI
Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak" dedi.
SGK PRİM BORCU BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.
Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.
Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.
BAĞ-KUR'LUYA MÜJDE!
Yasada, kendi adına çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile de ilgili düzenleme yer alıyor. Meclis'te görüşülen tasarı yasalaştıktan sonra iki ay içinde borcu olan Bağ-Kur'luların, borçlarını ödemeleri ya da yapılandırmaları gerekiyor.
Ödenmez ve yapılandırma yapılmazsa ne olacak? O zaman sigortalılıkları durdurulacak, borçlu oldukları dönem sigortalılıktan, yani emeklilik hesabından sayılmayacak. Çalışan Bağ-Kur'luların 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sigortalılıkları yeniden başlatılacak. Daha önce sigortalılık süreleri durdurulmuş olan Bağ-Kur'lular ve hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra iki ay içinde borçlarını ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış sayılacak ve emeklilik hesabına katılabilecek.
SAĞLIK BORCUNA ÖZEL İMKÂN
Mecliste görüşülen yasa tasarısı ile genel sağlık sigortasına prim borcu olanlara da ciddi kolaylıklar getiriliyor. Birincisi, bugüne kadar gelir testine girmeyenlere 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanınıyor.
Bu tarihe kadar gelir testine girecekler ve genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil tarihinden itibaren başlayacak. Tabi, gelir testinin sonucuna göre bu kişilerin primlerini devlet karşılayabilir.
İkincisi, geçmişten genel sağlık sigortası prim borcu olanlar bu borçlarını 2021'in nisan ayına ödemeleri halinde sadece anapara alınacak, faiz, enflasyon farkı gibi borçlar sıfırlanacak, alınmayacak.
SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR?
SGK prim borcunu ödemek isteyen diğer ödemelerinde hangi ödemeler yer alıyor?
Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.