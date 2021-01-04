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    • Ekonomi
    • 04.01.2021 13:21
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    • 04.01.2021 13:21
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    SON DAKİKA: Borsa yeni yılın ilk işlem gününde rekor seviyeye yükseldi! Enflasyon etkileri...

    Son dakika haberi... Yeni yılın ilk işlem gününde rekor seviyeyi gördü. endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kazandı. Anlalistler, bugün yurt içinde enflasyon ve (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydetmişti. Peki, Borsa düştü mü, yükseldi mi? İşte borsa kurunda son durum...

    Borsa İstanbul'da 2021 rekoru! Enflasyon etkileri...

    'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kazanarak 1.497,92 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.498,41 puana taşıdı.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,19 puan artışla 1.497,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda yüzde 1,62 ve yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,73 ile , en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile , kağıt, basım oldu.

    BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.498,41 puana taşıdı.

    Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

    Öğleden sonra 'de (PMI) verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Borsa yeni yılın ilk işlem gününde rekor seviyeye yükseldi! Enflasyon etkileri...