Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 CANLI döviz kurları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmacı adımlarının ardından döviz kurlarındaki düşüş eğilimi sürüyor.
2020'nin son işlem gününü 7,4299 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, yeni yıla hızlı bir düşüşle başladı.
Dolar/TL, geçen hafta 7,30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7,40'ın üzerine tırmanmıştı. Yeni yılın ilk işlem gününde kur, aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından 7,40 civarında değerleniyor.
TÜRKİYE'NİN 2020 ENFLASYONU BELLİ OLDU
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
Euro/TL de 9,06'nın üzerinde işlem görüyor.
Petrol piyasaları aşılanmanın çeşitli ülkelerde başlamasından ve zayıflayan dolardan destek buldu.
ABD'de haftalık verilerin petrol stoklarında düşüşe işaret etmesi ve corona virüs yardım paketinin yarattığı olumlu hava uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varili 51,40 doları gördü.