Bu çok olumlu bir haber. İngiltere'nin 1 yıl içerisinde 691 milyar dolarlık ithalatı var. Türkiye sadece 9 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Karşımızda çok büyük bir pazar var. Muhtemeldir ki, ilerleyen dönemde bu anlaşma hizmetleri de kapsayacak. Serbest ticaret anlaşmaları gelecek dönemde çok daha kalıcı olacak." ifadelerini kullandı.