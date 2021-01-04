



Toplam 8,164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

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EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

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Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

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Bitcoin 33,252.57 2.18 22.49 617,824,528,891

Ethereum 1,002.54 29.11 46.25 117,023,958,806

Tether 1.00 -0.02 0.19 21,343,175,794

Litecoin 163.06 19.18 25.96 10,800,269,841

XRP 0.23 5.39 -17.56 10,607,610,997

Polkadot 10.25 13.85 95.99 9,190,043,680

Bitcoin Cash 436.58 21.69 25.34 8,063,217,003

Cardano 0.22 29.50 42.46 7,078,101,177

Binance Coin 40.76 7.20 20.57 5,977,129,813

Chainlink 14.24 18.66 20.60 5,877,786,396

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Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik "Finansal piyasalar kriptoları nasıl etkiliyor?" başlıklı haftalık analizinde, "Finansal piyasalardan dikkate değer veriler gelmeye devam ediyor" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:



"Dolar Endeksi 2018'den bu yana en düşük seviyesini görerek 90 seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasaları ise yükselişte. S&P500, yukarı yönlü yarattığı ivmesine devam ediyor. Aşının yarattığı algı piyasalarda hakim olurken, S&P 500 tarihi zirvesine oturdu.

"Altın ise 4 saatlik grafikte oluşturduğu aşağı yönlü trendi kırarak 1842 dolar direnci eksenine yerleşti. Geçtiğimiz 3 haftayı kırmızı kapatan altın, grafik üzerinde Bitcoin ile uyuşmazlık gösterdi. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgileri artarken, bazı yatırım kuruluşlarının fonlarının bir bölümünü Bitcoin'e aktarması 'altın yatırımlarının bir kısmının Bitcoin'e mi kaydı' algısı yarattı.