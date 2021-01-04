1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 4 Ocak 2021 Pazartesi ?

Son dakika haberi! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanırken sabah saatleri itibarıyla sorgulamalar başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!