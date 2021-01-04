4 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|103,60
|96,70
|7,14
|Gözde Girişim
|8,47
|7,98
|6,14
|Akçansa
|17,49
|16,54
|5,74
|Karsan Otomotiv
|3,43
|3,25
|5,54
|Otokar
|332,80
|318,40
|4,52
|İndeks Bilgisayar
|19,97
|19,13
|4,39
|Koza Madencilik
|16,17
|15,49
|4,39
|Alkim Kimya
|15,52
|14,90
|4,16
|Tat Gıda
|12,34
|11,86
|4,05
|İş GMYO
|2,63
|2,54
|3,54
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|13,08
|3,52
|Türk Traktör
|189,00
|182,70
|3,45
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|2,14
|3,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,25
|3,20
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,83
|1,78
|2,81
|Halk GMYO
|3,30
|3,21
|2,80
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|Çimsa
|18,26
|17,80
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,42
|29,66
|2,56
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,77
|2,53
HİSSELER YENİ YILA REKORLA GİRDİ!
Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.
Önde gelen Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükselişlerle başladı. Açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.75, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.1, İSpanya'da IBEX Endeksi yüzde 1.3 ve Italya'da FTSE MIB Endeksi yüzde 0.7 artıdaydı.
Dünya genelinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkeden hisse senetlerinin yer aldığı Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksi yeni yılın ilk işlem gününde 647.55 ile rekor düzeye yükseldi.
Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi dışındaki Asya borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi. Nikkei 225 Endeksi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo ve çevredeki üç bölge için "olağanüstü hal" düşündüğünü açıklamasının ardından yüzde 0.4 düştü.
Küresel piyasalarda yatırımcılar aynı zamanda, Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısının tutanaklarına odaklandı.