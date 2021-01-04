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    • 04.01.2021 14:05
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    4 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Koza Altın hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,14 oranında yükselerek 103,60'dan işlem gördü. 4 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    4 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Koza Altın 103,60 96,70 7,14
    Gözde Girişim 8,47 7,98 6,14
    Akçansa 17,49 16,54 5,74
    Karsan Otomotiv 3,43 3,25 5,54
    Otokar 332,80 318,40 4,52
    İndeks Bilgisayar 19,97 19,13 4,39
    Koza Madencilik 16,17 15,49 4,39
    Alkim Kimya 15,52 14,90 4,16
    Tat Gıda 12,34 11,86 4,05
    İş GMYO 2,63 2,54 3,54
    İpek Doğal Enerji 13,54 13,08 3,52
    Türk Traktör 189,00 182,70 3,45
    Emlak Konut GMYO 2,21 2,14 3,27
    İhlas Gayrimenkul 1,29 1,25 3,20
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,83 1,78 2,81
    Halk GMYO 3,30 3,21 2,80
    Şekerbank 1,55 1,51 2,65
    Çimsa 18,26 17,80 2,58
    Alcatel Lucent Teletaş 30,42 29,66 2,56
    Zorlu Enerji 2,84 2,77 2,53

    HİSSELER YENİ YILA REKORLA GİRDİ!

    Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.

    Önde gelen Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükselişlerle başladı. Açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.75, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.1, İSpanya'da IBEX Endeksi yüzde 1.3 ve Italya'da FTSE MIB Endeksi yüzde 0.7 artıdaydı.


    Dünya genelinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkeden hisse senetlerinin yer aldığı Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksi yeni yılın ilk işlem gününde 647.55 ile rekor düzeye yükseldi.



    Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi dışındaki Asya borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi. Nikkei 225 Endeksi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo ve çevredeki üç bölge için "olağanüstü hal" düşündüğünü açıklamasının ardından yüzde 0.4 düştü.
    Küresel piyasalarda yatırımcılar aynı zamanda, Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısının tutanaklarına odaklandı.

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    Haberler Ekonomi 4 Ocak 2021 Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?