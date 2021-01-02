2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından kodlaması yapılan yazılımı ve Bitcoin'i daha iyi anlayabilmek için biraz da Blokzincir (Blockchain) sisteminden bahsetmek gerekir.

Blokzincir (Blockchain) sistemi aslında bir şifreleme sistemidir. Düşünün ki sizin bilgisayarınızda bu sistem var, sürekli şifreleme çözerek gelen bilgiyi yorumluyor ve bunun aslında bir para olduğunu size söylüyor. Bu sayede siz de bilgilerinizi büyük bir veritabanında belli bir sunucuda tutmak yerine tamamen elinizin altında tutuyorsunuz. İşte bu yüzden de bu ağa dağınık ağ denilmektedir.