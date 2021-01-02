Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.01.2021 16:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2021 16:48
    ABONE OL

    faizinde en uygun teklifler geliyor! 2 Ocak Ziraat, İş sı, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları

    faizinde en uygun teklifler gelmeye devam ediyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ların belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. İşte 2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları

    Kredi faizinde en uygun teklifler geliyor!

    2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Kredi çekmek isteyenler yeni yılla beraber hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

    KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ING BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    GARANTİ BBVA

    Konut kredisi: 1.49

    İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlamakta.

    Taşıt kredisi: 1.64

    ZİRAAT BANKASI

    Konut kredisi: 1.65

    Tüketici kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    AKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.98

    Direkt kredi: 2.09

    Konut kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.51

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    VAKIFBANK

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

    İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)

    Taşıt kredisi: 1.57

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1.50

    Konut kredisi: 1.49

    İhtiyaç kredisi: 1.35
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kredi faizinde en uygun teklifler geliyor! 2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları