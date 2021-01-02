2 Ocak Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. Bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Kredi çekmek isteyenler yeni yılla beraber hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...