İkinci ya da üçüncü maaş veriliyor! Ek maaş fırsatı sunuldu! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında belirli ek ödemeler yapılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR
Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
KİMLER YARARLANIR?
Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler.
Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.
İŞTE KAFA KARIŞTIRAN TABLO
Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;
✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.
✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.
✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,
✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.
Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.
✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.
✔ Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.
Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;
✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.
✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.
✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.