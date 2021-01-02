İkinci ya da üçüncü maaş veriliyor! Ek maaş fırsatı sunuldu! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında belirli ek ödemeler yapılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.