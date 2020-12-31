



"ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Bitcoin'e 182 milyon dolar yatırdı. CoinDesk ve The Block tarafından elde edilen bir belgeye göre, Fidelity Digital Assets ve Silvergate'i içeren bir dizi kripto para firmasıyla ortak olan Anthony Scaramucci, Skybridge Capital'ın oluşturduğu Bitcoin fonuna aktarım yaptı. Açıklamasına göre, MicroStrategy'nin düzenli alımları Bitcoin alımında ilham kaynağı oldu.

"Nasdaq şirketi Marathon, 70 bin Bitcoin madencilik cihazı aldı. Nasdaq borsasında listelenen ve aynı zamanda Kuzey Amerika bölgesinin en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Marathon Patent Group (MARA)'nın yaptığı alım 170 milyon dolar değerinde. Marathon hisseleri ise dün yüzde 30 yükseldi.

