



'5 BİN KİŞİNİN ÇALIŞACAK OLMASINA SEVİNİYORUZ'

Fabrika inşaatında çalışacak 5 bin kişinin istihdamı açısından iyi olacağını düşündüğünü belirten Metin Kalman, "Gemlik halkına çok faydası var. İnşallah topluma ve halkımıza faydası olur. Ayrıca Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasının Gemlik'te açılmasına da çok sevindik. Gençlik için, gelecek için iyi bir iş ortamı oldu. Gemlik zaten tanınan bir ilçe. Otomobil fabrikasının da buraya kurulmasından dolayı gurur duyuyoruz. Fabrikada 5 bin kişinin çalışacak olması da çok güzel bir durum. Seviniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.