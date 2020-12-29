



BMW İÇİN REFERANS OLUR



Altyapı firması olarak algılanmalarına rağmen teknolojik bina yapımında da önemli bir tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Arıoğlu, "212 ve Marmara Forum ile alışveriş merkezi tecrübemiz var. Ayrıca Novartis ve Roche için ilaç fabrikası yaptık. Bunun yanı sıra Four Seasons otelini de biz yaptık" şeklinde konuştu. 2020'nin başında BMW'nin Macaristan'da yapacağı fabrika için de ihale sürecine girdiklerini söyleyen Arıoğlu, şu bilgileri verdi: "Hazırlık sürecinde elektrikli araç üretilecek fabrikayla ilgili ciddi bir tecrübe edindik. O proje pandemi nedeniyle durdu ama hâlâ takibimizde. Bu tesis bizim için o ihalede ciddi bir referans olacaktır."