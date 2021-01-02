Yaklaşık 900 bin kişi aradığı işi buldu! Acil 12.371 bin yeni işçi aranıyor! Ocak 2021 İŞKUR personel ilan ve kadroları iş arayanlar tarafından sık sık sorgulanıyor ve güncel duyurular takip ediliyor. Geçen yıl İŞKUR ilanları sayesinde yaklaşık 900 bini aşkın kişi iş buldu. Kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 17 binin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Sektörünüzle ya da diğer sektörlerle ilgili iş aramak İŞKUR internet sitesinde yer alan ilanları inceleyebilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.