Yerli oto için 5 bin kişiye iş

Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretimi için kurulacak. fabrikanın Gemlik tesisinin üst yapı inşaatını Yapı Merkezi gerçekleştirecek. Yapı Merkezi Başkanı Başar Arıoğlu, Ocak ayıyla birlikte hemen çalışmaların başlayacağını söyleyerek, "Hemen yatırımı başlatacağız" dedi.

Yatırımın istihdama da büyük katkı sağlayacağını kaydeden Arıoğlu, "İnşaatın pik döneminde aynı anda bin 500 kişi çalışacak. Ortalamada ise 900 kişi çalışacak. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak" diye konuştu.

FERİDE CEM