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    Yerli oto için 5 bin kişiye iş

    'nin otomobili ’un üretimi için kurulacak. fabrikanın Gemlik tesisinin üst gerçekleştirecek. Yapı Merkezi Başkanı , Ocak ayıyla birlikte hemen çalışmaların başlayacağını söyleyerek, “Hemen yatırımı başlatacağız” dedi.

    Yerli oto için 5 bin kişiye iş

    'nin otomobili 'un üretimi için kurulacak. fabrikanın Gemlik tesisinin üst gerçekleştirecek. Yapı Merkezi Başkanı , Ocak ayıyla birlikte hemen çalışmaların başlayacağını söyleyerek, "Hemen yatırımı başlatacağız" dedi.

    Yatırımın a da büyük katkı sağlayacağını kaydeden Arıoğlu, "İnşaatın pik döneminde aynı anda bin 500 kişi çalışacak. Ortalamada ise 900 kişi çalışacak. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak" diye konuştu.

    FERİDE CEM

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