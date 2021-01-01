Türkiye ekonomisine enerji dopingi! Doğalgaz keşfi, yerli otomobil...

İHRACAT TRENİ

Öte yandan Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz Boru Hattı da 8 Ocak'ta hizmete açıldı.

İstanbul'dan yola çıkan beyaz eşya yüklü ilk ihracat treni, Türkiye'de 2 bin 323, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de 2 bin 100 olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat etti ve Çin topraklarına ulaştı.