MANİSA'DAN 1 KİŞİYE ÇIKTI

Büyük ikramiyenin çıktığı biletin satıldığı il hemen açıklandı ve Manisa'da çeyrek bilet alan bir kişiye büyük ikramiyenin çıktığı öğrenildi. Bu açıklama sonrası diğer 3 talihlinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Milli Piyango İdaresi'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamada Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bilete ikramiye çıktığı, büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu diğer 3 biletin ise satılmadığına yer verildi.

Çekilişi yapan Sisal Şans konu ile ilgili , "Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar'dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.