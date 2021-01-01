BOTAŞ açıkladı! Doğal gaz günlük kontrat miktarı üçte birine indi

İran'dan doğal gaz tedariğinde yaşanan bu sorun nedeniyle ortaya çıkan arz açığı, depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri ve diğer kaynaklardan gerçekleştirilen tedariklerle karşılanmakta olup, şehirlerimize, sanayi tesislerimize ve doğal gaz çevrim santrallerine kesintisiz ve kısıntısız bir şekilde gaz arzına devam edilmektedir."